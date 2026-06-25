25/06/2026 16:43

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 屈臣氏倪文玲呼籲行業領袖將AI定位為企業策略

▷ 阻礙AI應用主因在企業文化及系統設計

▷ 提出CEO主導同步推進模式整合各部門AI應用 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社25日專訊》長和(00001)旗下屈臣氏集團行政總裁倪文玲於消費品論壇(Consumer Goods Forum)全球峰會上，呼籲業界領袖將人工智能(AI)轉型視為CEO策略，而非單一資訊科技項目。她指出，儘管不少企業已識別出AI的使用場景，但很少企業了解，阻礙其廣泛應用的關鍵，往往不在技術層面，而在於企業文化及系統設計。推動企業轉型的不是AI，而是領袖。唯有每個同事一起參與，才會帶來文化轉變。若AI僅局限於資訊科技部門，難以發揮成效；唯有各個團隊一同推進，才能實現大規模轉型。她認為，挑戰傳統由上而下的推行模式，即由CEO主導，資訊科技部門執行，再透過培訓逐 步推廣至各業務單位，在當前瞬息萬變的市場環境下，這種方式已過於緩慢。她提出「CEO主導的同步推進模式」(CEO-led Synchronised Approach)，在資訊科技及人力資源部的支持下，推動各部門與團隊同步採用AI。AI應以橫向方式全面推展，而非縱向推動。透過各團隊通力合作，將AI 融入日常工作流程、決策機制及績效管理中。她指出，這並非在某些部門中局部試驗，而是整個企業的執行策略。至於投資回報，她解釋，傳統模式通常由特定投資項目開始，建立商業案例、實行方案並開始應用，隨後透過生產力的增長計算投資回報。這種做法的目標是在特定時間內獲取固定回報，往往只創造一次價值，難以持續累積。她續指，屈臣氏集團採取以「價值創造」為核心的模式，於各業務中識別與企業策略一致、具高影響力的AI應用場景，並在試驗成功後全面採用，將AI深度融入工作流程，成為日常營運的一部分。(bi)