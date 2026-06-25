25/06/2026 19:23
《再戰明天》美國公布密歇根大學消費者信心指數
《經濟通通訊社25日專訊》美國公布密歇根大學消費者信心指數，料為周五（26日）市場焦點。
周五印度假期休市。各國重要經濟活動方面，國際清算銀行(BIS)第25屆年會舉行。
數據方面，周五8:30pm（本港時間．下同），美國公布5月批發庫存，月率升幅料由0.6%收窄至0.4%。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由44.8升至50。
在本港，明日公布業績的公司有:凱聯國際酒店(00105)、慕詩國際(00130)、英皇國際(00163)、大凌集團(00211)、香港通訊國際控股(00248)、迪臣發展國際(00262)、天德地產(00266)、景福集團(00280)、莊士中國(00298)、元亨燃氣(00332)、美建集團(00335)、中國燃氣(00384)等。(wa)
周五印度假期休市。各國重要經濟活動方面，國際清算銀行(BIS)第25屆年會舉行。
數據方面，周五8:30pm（本港時間．下同），美國公布5月批發庫存，月率升幅料由0.6%收窄至0.4%。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由44.8升至50。
在本港，明日公布業績的公司有:凱聯國際酒店(00105)、慕詩國際(00130)、英皇國際(00163)、大凌集團(00211)、香港通訊國際控股(00248)、迪臣發展國際(00262)、天德地產(00266)、景福集團(00280)、莊士中國(00298)、元亨燃氣(00332)、美建集團(00335)、中國燃氣(00384)等。(wa)