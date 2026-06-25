25/06/2026 09:53

【ＡＩ】百度智能雲發布百度千帆Token Plan企業版，提供GLM-5.2等模型

《經濟通通訊社25日專訊》百度(09888)智能雲發布企業級AI生產力訂閱服務，為百度千帆Token Plan企業版，面向企業提供統一採購、統一管理、統一運營的AI資源服務。



百度稱，Token Plan企業版可適配多種主流coding工具及熱門Agent工具，廣泛覆蓋代碼開發、智能辦公、知識管理、內容生成、Agent構建等場景，幫助企業在現有開發與辦公流程中接入AI能力。收費提供輕享版、標準版、高級版等方案，其Credit量分別為2萬、6萬、15萬，限時優惠分別為每月149元人民幣、419元人民幣、989元人民幣。



在模型能力方面，百度千帆已先完成智譜(02513)GLM-5.2適配並接入Token Plan企業版服務體系，且支持全模態、多模型靈活調用，聚合DeepSeek-V4系列、GLM-5系列及Kimi-K2.6等模型能力，並會隨模型能力升級，不斷更新模型矩陣。企業可按業務場景自由選型，通過Credits統一抵扣，無需分別採購和管理多個模型服務。(rh)