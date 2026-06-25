25/06/2026 11:57
《港元利率》港元拆息普遍回落，一個月拆息報2.96厘
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息普遍回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.96113厘，跌1.637基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.97321厘，跌0.048基點。
隔夜息報2.45762厘，升3.155基點；一周拆息跌1.589基點，報3.08774厘，兩周則跌3.678基點，報3.0128厘。長息方面，六個月拆息升0.69基點，報3.11256厘，一年期則跌0.595基點，報3.40024厘。
港元匯價今日在7.8407-7.8380之間上落，最新報7.8398。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.45762厘，升3.155基點；一周拆息跌1.589基點，報3.08774厘，兩周則跌3.678基點，報3.0128厘。長息方面，六個月拆息升0.69基點，報3.11256厘，一年期則跌0.595基點，報3.40024厘。
港元匯價今日在7.8407-7.8380之間上落，最新報7.8398。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.45762
|+3.155
|一周
|3.08774
|-1.589
|兩周
|3.0128
|-3.678
|一個月
|2.96113
|-1.637
|兩個月
|2.97464
|-0.072
|三個月
|2.97321
|-0.048
|六個月
|3.11256
|+0.69
|一年
|3.40024
|-0.595
資料來源：香港銀行公會