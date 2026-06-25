25/06/2026 12:46

《外圍經濟》美國大型銀行全部通過聯儲局年度壓力測試

《環富通基金頻道25日專訊》美國聯儲局公布年度壓力測試結果，32家大型銀行全部通過壓力測試，能夠在吸收超過7000億美元假設性損失後，資本水平仍高於最低資本要求。負責監管事務的聯儲局副主席鮑曼表示，結果反映銀行體系保持韌性。



測試假設，銀行面臨約2000億美元信用卡損失、1600億美元工商業貸款損失及750億美元商業地產損失，同時失業率升至10%。雖然資本水平受壓，不過假設利率跌幅較小，帶動利息收入上升，資本受到支持。



結果顯示，銀行業整體資本充足率由12.8%跌至11.2%，當中嘉信理財資本充足率最高，達32.2%，最低是第一公民銀行，只有6.7%。



聯儲局強調，不會利用今年測試結果調整銀行壓力測試資本緩衝，會留待明年壓力測試完成後才進行調整，到時監管機構將完成修訂測試模型和情景。(hl)