25/06/2026 10:04

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▷ 聯儲局主席沃什排除現階段討論減息可能性

▷ 聯儲局成立工作小組研究通脹及生產力議題 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道25日專訊》保德信(PGIM)副主席兼首席全球經濟師Daleep Singh及保德信首席美國經濟師Robert Sockin就聯儲局主席沃什趨鷹派的立場、通脹憂慮，以及對利率走勢的展望發表觀點。*沃什展現全力對抗通脹承諾，對前瞻性指引抗拒不言而喻*保德信對沃什出任聯儲局主席後首場議息會議的觀察，主要涵蓋會議聲明、經濟預測摘要、其個人政策取向、宣布成立的工作小組，以及該行的聯儲局利率走向預測。議息會議聲明對經濟增長和勞工市場並未表現出太大擔憂，反倒流露出對通脹的深切顧慮。聲明指出，供應端衝擊（而非單純的能源衝擊）正導致通脹居高不下。聲明結尾強調「委員會將維持物價穩定」，在該行看來，正是沃什在任期之初展現出全力對抗通脹的堅定承諾。與3月份相比，6月份的經濟預測摘要展現出極為強烈的鷹派傾向。2026、2027及2028年的核心PCE物價指數預測均被調高，反映出內部對通脹頑固極為擔憂；同時，幾乎所有與會官員都認為通脹風險偏向上行。聯儲局點陣圖同樣顯著轉鷹，共有9位官員預計今年內將會加息，將今年的中位數點上移至加息一次。沃什對前瞻性指引的抗拒不言而喻，因為他並未提交自己的經濟預測摘要利率預測點。儘管他並未否定點陣圖預測，卻特別強調有關預測存在廣泛的不確定性。*排除現階段討論減息可能性，對AI提升生產力效應有保留*沃什重申聯儲局對維持物價穩定的承諾，並直言聯儲局過去多年來一直未能達標。他似乎完全排除現階段討論減息的可能性，甚至暗示會議內部曾就加息進行過討論。此外，針對AI帶來的生產力提升效應，他的言論顯得有所保留，強調其中存在風險與不確定性，並表示將交由其新成立的相關工作小組進行深入研判。這些工作小組涵蓋政策溝通、資產負債表、數據來源、生產力與就業以及通脹框架等範疇。從沃什的表態判斷，未來的記者會和經濟預測摘要或將更改形式，而非直接被取消。上周的會議顯示委員會立場日益偏鷹，而主席則展現出類似沃克(Paul Volcker)般維護物價穩定的決心。該行預計局內的鷹派傾向將進一步增強，並於今年秋季作出首次加息決定。該行在《年中展望》中提出的聯儲局利率預測，包括今年進行3次各25個基點的加息，隨後在2027年進行3次各25個基點的減息，以及在2028年進一步減息25個基點，屆時聯邦基金利率將為3.375%，較目前3.625%的中位數目標水平低一碼。(wa)