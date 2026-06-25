25/06/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶14點子，五連跌報6.8209，創四周新低
《經濟通通訊社25日專訊》市場繼續消化美聯儲加息預期的影響，美元延續強勢，人民幣短期承壓。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8209，較上個交易日跌14點子，五連跌，創5月28日以來四周新低，較市場預測偏弱約160點，上個交易日報6.8195。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8209
|+14.00
|1歐元/人民幣
|7.7349
|-85.00
|100日圓/人民幣
|4.2124
|-20.00
|1港元/人民幣
|0.8701
|+3.70
|1英鎊/人民幣
|8.9682
|-136.00
|1澳元/人民幣
|4.6992
|-54.00
|1紐元/人民幣
|3.8450
|-92.00
|1新加坡/人民幣
|5.2507
|+30.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3874
|-209.00
|1加元/人民幣
|4.7853
|-17.00
|1人民幣/林吉特
|0.6067
|-16.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9897
|+157.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4310
|+15.00
|1人民幣/韓元
|226.6500
|+106.00