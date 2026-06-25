25/06/2026 14:25

《中國要聞》內地品牌金飾克價降至1200元左右，年內已跌近500元

《經濟通通訊社25日專訊》據內媒報道，近期國際金價持續調整，倫敦現貨黃金價格跌破4000美元/盎司關口。國內多家品牌金店足金飾品掛牌價同步下調，部分品牌足金飾品價格今日降至1220元（人民幣．下同）/克附近，較年內高點回落480至500元。



其中，老鳳祥報價1215元/克，較前一日下降26元，克價距離年初高點跌498元。周生生報價1221元/克，較前一日下降19元，兩日累計跌去49元，克價距離年初高點跌487元。周大福和周六福分別報價1222元/克及1220元/克，較前一日均下降16元，兩日累計分別跌去55元及46元，克價距離年初高點分別跌約478元和480元。(wn)