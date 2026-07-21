25/06/2026 09:49

【人行操作】人行：下周一及二公開市場增加隔夜逆回購操作，以固定利率、數量招標

《經濟通通訊社25日專訊》中國人民銀行今日公告稱，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，將在6月29日、6月30日（下周一、二）公開市場操作中增加隔夜逆回購操作品種，隔夜逆回購操作採用固定利率、數量招標。



人行行長潘功勝上周三（17日）在陸家嘴論壇表示，將完善短端利率調控機制，優化臨時隔夜正/逆回購工具，適時增加隔夜逆回購操作品種，並研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具，創設境外央行回購工具。



在潘功勝公布相關消息後，人行同日發布公告明確相關安排，稱為靈活高效運用公開市場臨時隔夜正、逆回購工具，人行決定6月17日起優化操作要素，將操作時間調整為工作日15:00至15:30，操作利率分別調整為公開市場7天期逆回購操作利率減25個基點和加25個基點。



業內人士認為，這將進一步增強人行對短端資金利率的精準調控能力，使隔夜資金價格更好圍繞政策利率運行。(jq)