25/06/2026 10:28

【聚焦數據】上海5月出口增26.7%，進口增0.6%

《經濟通通訊社25日專訊》據上海海關統計，今年前5個月，上海市累計實現進出口2.1萬億元（人民幣．下同） ，增長17.9%，外貿運行穩中向好。其中5月，上海市進出口4204.9億元，同比增長11.5%，連續16個月保持增長態勢；出口2000.1億元，增長26.7%；進口2204.8億元，增長0.6%。



*5月上海對美國出口大增逾四成*



5月，上海對主要經濟體進出口保持較快增長。對東盟進出口701.1億元，增長26.4%，其中對越南增速高達110.4%；對歐盟進出口695.7億元，增長2.6%；對美國進出口359.3億元，增長14.8%，其中出口214.5億元，大幅增長43.1%。此外，對智利、哥倫比亞、阿根廷等拉美國家增勢顯著，增速分別達到77.7%、1.1倍和69.1%。



受人工智能產業爆發帶動，上海市集成電路、存儲部件、自動數據處理設備的零附件等產品進出口849.4億元，增長87.9%，拉動全市外貿增長10.5個百分點；集成電路、存儲部件、自動數據處理設備的零附件分別增長25.6%、1.7倍、9倍。(jq)