25/06/2026 11:09

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3990 -0.90 1周 1.5130 -3.50 2周 1.5170 -1.60 1個月 1.4300 +0.00 3個月 1.4395 +0.35 6個月 1.4540 +0.00 9個月 1.4710 -0.20 1年 1.4810 -0.30

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，今日進行3705億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有2480億元逆回購到期，即今日淨投放1225億元。*人行本月MLF增量2000億元續做*人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。6月有3000億元MLF到期，即人行本月MLF續做增量2000億元，為連續兩個月加量續做，增量規模較上月擴大1000億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅3個月升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)