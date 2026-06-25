25/06/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創四周低，即期開市升10點子報6.8042

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8209，較上個交易日跌14點子，五連跌，創5月28日以來四周新低，較市場預測偏弱約160點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開10點子，報6.8042，上個交易日即期匯率收盤報6.8052。



市場繼續博弈美聯儲年內加息節奏，隔夜美元擴大升勢，盤中美元指數觸及13個月高點，人民幣昨日也承壓並跌破6.80關口，重點關注監管層對中間價的定價較之前會否發生變化。



興業研究報告指出，市場爆發性交易美聯儲加息預期，流動性衝擊再現；面對美元指數反彈，美元兌人民幣上行的彈性有所增加，為本輪人民幣升值周期構築底部，可鎖定短期結匯敞口。(jq)