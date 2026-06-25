25/06/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升57點子，止四連跌報6.7995

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7995，較上個交易日4時30分收盤價升57點子，止四連跌，全日在6.7979至6.8128之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升101點子，報6.8029。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8209，較上個交易日跌14點子，五連跌，創5月28日以來四周新低，較市場預測偏弱約160點。



市場人士表示，市場仍在評估美聯儲後續政策路徑，不過美國關鍵通脹數據公布前，觀望氣氛較濃，人民幣也暫時脫離階段低點。一中資行交易員稱，「人民幣暫時區間震盪吧，等晚上美國PCE數據的情況，短期可能跟隨美元窄幅波動」。(jq)