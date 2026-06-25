25/06/2026 12:57

【特朗普當政】特朗普臨時取消對房屋改革法案簽署，參議院共和黨人矛盾升級

《經濟通通訊社25日專訊》特朗普突然取消旨在降低房屋成本和增加房屋供應法案的簽署計劃，與參議院共和黨人的矛盾進一步升級。



特朗普這個決定使兩黨議員及他本人失去一個在中期選舉前拉攏選民的機會，原本他們可以藉此宣揚在解決生活成本問題方面取得進展。



特朗普表示，在國會通過先前在參議院遇阻的選舉限制法案之前，他不會簽署這項房屋法案。



特朗普周三（24日）在社交平台上發文表示：「今天的房屋新聞發布會和簽署儀式取消，直至我們通過迫切需要的《拯救美國法案》」。其所謂的《拯救美國法案》指選舉改革提案。



特朗普是在距離簽署儀式舉行不到兩小時的時候宣布這項決定。不過從實際操作來看，這項舉動最終可能只具象徵性。根據規定，總統在收到國會通過的法案後有10天時間（不包括星期日）決定簽署或否決法案，若總統未行動，法案將自動生效。(rc)