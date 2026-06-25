25/06/2026 09:43

【中東戰火】特朗普：霍爾木茲海峽收費不可接受，將觸及美伊談判紅線

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普表示，對通過霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費不可接受，是美國在與伊朗談判中的紅線問題。



當被問及如果最終的美伊協議包含任何與海峽有關的服務費或航行費，他是否會拒絕該協議時，特朗普回答稱會。



特朗普周三（24日）在白宮對記者表示：「這對我來說是不可接受，因為我們擁有許多優勢。如果你允許他們這樣做，那麼你也必須允許其他人這樣做。這將改變整個局面。」



*特朗普要求國會追加撥款*



此外，特朗普周三向美國國會申請追加876億美元的撥款，其中大部分與伊朗戰事有關。此舉勢必會引發與國會議員的新一輪爭論，議員早已對這場戰爭感到不滿。



這份補充撥款申請已發布在白宮網站並提交給國會，其中包括671.5億美元的軍事支出。去年已有約1萬億美元軍費撥款，而特朗普也計劃在下一財年申請1.5萬億美元軍費，本次申請的撥款是在此基礎上額外新增。



白宮表示，最新提出的撥款申請將用於支付伊朗戰爭的作戰費用，包括軍事人員和戰備費用、重建武器庫存的作戰費用以及機密項目費用。(rc)