25/06/2026 13:00

【外圍經濟】壓力測試過關，摩通及高盛等大型銀行提高股息並回購股份

《經濟通通訊社25日專訊》美國幾家大型銀行在通過今年的聯儲局壓力測試後提高股息。



聯儲局年度評估結果公布後，摩根大通將季度股息由每股1.50美元提高到1.65美元，高盛的股息從4.50美元上調至5美元。富國銀行的股息從45美仙升至50美仙，摩根士丹利也上調股息，從1美元升至1.15美元。



摩根大通亦批准一項新的500億美元股票回購計劃，自7月1日起生效。



這項源於2008年金融危機後建立的聯儲局壓力測試顯示，所有受檢銀行都能維持足夠資本，以承受假設中的經濟衰退衝擊。該項檢測通常決定銀行透過股息與股票回購向股東返還資本時，能採取多大程度的積極作為。測試要求銀行評估假設的危機情境，並根據其業務組合估算可能面臨的損失。(rc)