26/06/2026 17:02

《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數

《經濟通通訊社26日專訊》AI相關股面對泡沫壓力之際，蘋果昨日突然上調部分產品售價，股價大挫6.1%，進一步打壓市場情緒，納指續跌逾百點，標指四連跌。納指跌118.03點或0.46%，報25358.6點。標指跌0.73點或0.01%，報7357.49點。道指升71.72點或0.14%，報51920.62點。港股方面，恒生指數收市報22671，跌405點或1.8%，成交3421億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:30pm，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利出席阿斯彭研究所一場活動的專題討論會。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布5月批發庫存，月率升幅料由0.6%收窄至0.4%。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由44.8升至50。



在美國，今日公布業績的公司有：耐克(US.NKE)等。(wa)