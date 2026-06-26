22,671.86
-405.05
(-1.76%)
7,460.84
-147.54
(-1.94%)
4,255.59
-150.33
(-3.41%)
4,027.26
-93.02
(-2.258%)
4,868.22
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15,782.22
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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26/06/2026 17:05
歐元兌美元報1.1402，關注歐洲央行管委內格爾發言
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.238
|101.431
|-0.193
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.58/62
|161.61/65
|161.78/82
|歐元/美元
|1.1400/04
|1.1383/87
|1.1368/72
|英鎊/美元
|1.3216/20
|1.3200/04
|1.3189/93
|美元/瑞郎
|0.8083/87
|0.8085/89
|0.8101/05
|美元/加元
|1.4184/88
|1.4197/01
|1.4201/05
|澳元/美元
|0.6894/98
|0.6886/90
|0.6908/12
|紐元/美元
|0.5649/53
|0.5642/46
|0.5646/65
|美元/人民幣
|6.7994/98
|6.8030/34
|6.7923/27
|美元/港元
|7.8419/23
|7.8415/19
|7.8404/08
*上述報價只供參考用