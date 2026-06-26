22,595.86
-481.05
(-2.08%)
7,432.21
-176.17
(-2.32%)
4,254.42
-151.50
(-3.44%)
4,044.30
-75.98
(-1.844%)
4,894.98
-125.12
(-2.492%)
15,935.46
-408.62
(-2.500%)
58,786.1100
-1,008.5300
(-1.687%)
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26/06/2026 09:09
美匯指數報101.485，美國5月核心PCE按年升3.4%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.485
|101.431
|0.054
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.81/85
|161.78/82
|161.78/82
|歐元/美元
|1.1364/68
|1.1360/64
|1.1368/72
|英鎊/美元
|1.3192/96
|1.3186/90
|1.3189/93
|美元/瑞郎
|0.8101/05
|0.8105/09
|0.8101/05
|美元/加元
|1.4196/00
|1.4199/03
|1.4201/05
|澳元/美元
|0.6897/01
|0.6899/03
|0.6908/12
|紐元/美元
|0.5641/45
|0.5641/45
|0.5646/65
|美元/人民幣
|6.7974/78
|6.7931/35
|6.7923/27
|美元/港元
|7.8401/05
|7.8401/05
|7.8404/08
上述報價只供參考用