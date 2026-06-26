26/06/2026 07:55

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 蘋果上調Mac、iPad售價，股價跌6.1%

▷ 納指跌0.46%，標指四連跌，道指微升0.14%

▷ 美光科技財報超預期，股價漲15% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》AI相關股面對泡沫壓力之際，蘋果周四（25日）突然上調部分產品售價，股價大挫6.1%，進一步打壓市場情緒，納指續跌逾百點，標指四連跌。納指跌118.03點，或0.46%，報25358.6點。標指跌0.73點，或0.01%，報7357.49點。道指盤中一度升逾800點破頂，之後反覆回吐升幅，收市微升71.72點，或0.14%，報51920.62點。蘋果(US.AAPL)突然宣布上調Mac、iPad等價格，以抵消內存晶片和存儲器短缺所帶來的成本上升，iPhone、Apple Watch及AirPods則暫未受影響。微軟(US.MSFT)挫3.5%，英偉達(US.NVDA)錄得1.6%跌幅。市場主要憂慮科技企業在人工智能領域的巨額投資短期內難見回報，導致科技板塊受壓。儘管美光科技(US.MU)因最新季度財報及未來業績指引遠超預期而帶動股價大漲15%，但仍無法單獨扭轉科技板塊的整體弱勢。*美匯企穩於101.4上方*美匯指數目前企穩於101.4水平上方，日內微跌0.1%，盤中一度觸及101.74高位。美元兌日圓窄幅上落，盤中匯率一度攀升至161.94，日內基本持平。歐元兌美元匯率在盤中區間上落，報1.1376附近，日內微升約0.1%。國際原油市場出現顯著反彈。紐約期油回升2.8%，報約72.34美元，成功收復每桶70美元的心理關口；布蘭特期油同步上漲2.8%，報約75.95美元水平。國際金價呈現反彈勢頭。現貨金錄1%升幅，報每盎司4040美元，而紐約期金亦同步走高1.1%，報每盎司4056美元。(jf)