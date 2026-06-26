26/06/2026 08:02

【ＡＩ】量子運算研究再遭學界質疑，微軟收跌3.5%，創去年4月以來新低

《經濟通通訊社26日專訊》微軟(US.MSFT)收跌逾3.5%，創去年4月以來新低；今年以來，微軟已累計下跌超26%。



蘇格蘭聖安德魯斯大學量子物理學講師Henry Legg在《自然》發表同儕審查評論，針對微軟於2025年2月發表的一篇關鍵論文提出疑慮。



文章指出，微軟去年宣稱的量子運算重大突破可能缺乏充分證據，進一步引發外界對其量子技術路線與研究成果可靠性的討論。



該論文是微軟後續量子計劃的重要基礎，但Legg認為，微軟用於偵測導線中特定能隙的軟件可能產生不一致甚至錯誤的結果。他形容這種做法就像在整間麵包店的多士中尋找耶穌圖像，若觀察足夠多的隨機數據，終究可能找到符合預期的圖案。(kk)