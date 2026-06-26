26/06/2026 09:20

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▷ 美國首季GDP終值上修至2.1%，高於預期

▷ 美國5月耐用品訂單按月跌4.5%，創2025年6月來最大降幅 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》美國商務部公布最新通脹數據，聯儲局最為關注的通脹指標-- 5月核心個人消費開支(PCE)物價指數，按年上升3.4%，創下自2023年10月以來的新高，前值3.3%。同時，PCE指數按年漲幅錄得4.1%，結果與市場預期一致，仍處於近年來的高位水平。按月微升0.4%，略低於前值0.5%。按季度來算，美國首季度核心PCE物價指數年化季率終值錄得4.4%，與預期及前值持平，反映首季的通脹降溫進展陷入停滯。*美國首季GDP終值上修至2.1%*商務部數據還顯示，首季實際國內生產總值(GDP)年化季率大幅攀升至2.1%。這項數據遠高於市場預期的1.6%與前值1.6%，顯示年初宏觀經濟展現出強勁的擴張動能。而在截至6月20日當周，美國新領失業救濟金人數錄得21.5萬人，按周減少1.2萬人，低於市場原先預期的22.5萬人。*華爾街分析：通脹預期可能下降*針對經濟數據中積極的一面，Annex Wealth Management首席經濟策略師Brian Jacobsen表示：「最嚴重的通脹壓力和消費者焦慮可能已基本過去，只要汽油價格繼續走低，通脹預期可能也會隨之下降。」不過，美國經濟數據中亦存在隱患，5月份耐用品訂單按月錄得顯著倒退，跌幅高達4.5%。這是該項經濟數據自2025年6月以來錄得的最大單月降幅，反映出美國製造業動能及企業投資意欲在經歷早前的擴張後正顯著降溫。(jf)