26/06/2026 13:16

【ＡＩ】紐時：SpaceX上市陷劇烈波動，促使OpenAI傾向將IPO推到明年

《經濟通通訊社26日專訊》美國科技界連串負面消息打壓周五（26日）亞洲股市行情，包括蘋果和微軟因記憶體晶片短缺而上調產品價格，以及市場憂心OpenAI可能將IPO推遲到明年。



針對OpenAI上市問題，《紐約時報》引述三位知情人士報道稱，OpenAI傾向於將IPO時間推遲到明年，其中一個原因是SpaceX表現波動。



據報道，為OpenAI的IPO提供建議的銀行家警告稱，近期科技股以及SpaceX上市後股價均出現劇烈波動，可能削弱散戶投資者對OpenAI發售股票的熱情。



*阿特曼希望估值定在1萬億美元*



《紐約時報》稱，OpenAI執行長阿特曼希望銀行家和律師在內的顧問團，將估值目標定在1萬億美元。彭博社此前報稱，OpenAI正與高盛和摩根士丹利合作，爭取最快今年秋季上市。



OpenAI暫未回應置評請求。OpenAI在本月早些時候發布聲明稱，已向美國證券交易委員會保密提交IPO文件。OpenAI在聲明中稱：「我們尚未決定上市時間，可能還需要時日。」



為了支持在AI算力方面的巨大投入，OpenAI今年已完成1220億美元的融資，投後估值達到8520億美元。其競爭對手Anthropic也在爭取最快今年上市。(jf)