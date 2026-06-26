26/06/2026 16:08

《新股掛牌》MERDEKAGOLD-DRS首掛破發較招股價近7%，每手蝕174元

《經濟通通訊社26日專訊》MERDEKAGOLD-DRS(06228)今日首掛，收報24.86元，較招股價26.6元低6.5%；成交2444萬股，涉資6.24億元。該股一手100股，不考慮交易費用，每手帳面蝕174元。



該股開報26.6元，與招股價相同，最低價為23.92元，最高報26.8元。



印尼金礦商Merdeka在港發行香港預託證券(HDR)，公布招股結果，最終發售價每份預託證券26.6元，香港公開發售部分共有約2.2萬人申請，超額認購約3.42倍，認購一手100份預託證券的1.25萬人全部獲配股份，分配比率100%，穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市，輝立暗盤收報25.82元，比定價低2.9%，一手帳面虧損78元。



該集團指，「頂頭槌飛」涉448.34萬股，共有1人申請，獲約110萬股，分配比率24.54%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購6.67倍。該集團招股集資約23.85億元。



財經事務及庫務局局長許正宇身穿印尼民族服裝出席Merdeka上市儀式，提到印尼上市的金礦營運商Merdeka在港第二上市及時且意義非凡，豐富了本港市場，充分發揮香港成為國際黃金交易中心巨大潛力。(nw)