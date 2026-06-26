26/06/2026 16:41

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▷ 62%公司工資率上升，33%公司下降

▷ 扣除物價因素後實質工資率升1.7% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》根據政府統計處今日公布的數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，2026年3月的平均工資率較上年同期上升3.4%。在2026年3月，約62%公司的平均工資率較上年同期上升，33%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘5%公司的平均工資率與上年同期相若。扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，在統計調查中包括的所有選定行業主類，2026年3月的實質平均工資率較上年同期上升1.7%。薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，2026年第一季的從業人士名義平均薪金指數較上年同期上升3.4%。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，2026年第一季的從業人士實質平均薪金較上年同期上升1.8%。工資率包括基本工資及其他經常性及保證發放的津貼及花紅。薪金總額除包括工資率的組成部分外，還包括發放給員工的其他非經常性薪酬開支，例如非固定發放的花紅和超時工作津貼。因此，薪金總額統計數字的按季變動，會受實際工作時數及支付花紅和補薪的時間所影響，而出現較大變動。*各行業的變動*名義工資指數方面，在2026年3月，所有選定行業主類均錄得按年升幅，由2.5%至4.0%不等。實質工資指數方面，在2026年3月，所有選定行業主類亦錄得按年升幅，由0.9%至2.3%不等。從業人士名義平均薪金指數方面，在2026年第一季，所有選定行業主類均錄得按年升幅，由2.3%至4.1%不等。實質平均薪金指數方面，在2026年第一季，所有選定行業主類亦錄得按年升幅，由0.7%至2.5%不等。政府發言人表示，2026年第一季工資和勞工收入與去年同期相比進一步上升，增幅與上一季度相若。各行業普遍錄得升幅，所有選定行業的平均工資率和從業人士的平均薪金均上升。展望未來，香港經濟持續增長應會繼續為勞工需求，以及工資和勞工收入提供支持。政府會繼續密切關注外圍環境不確定因素演變對香港經濟帶來的潛在影響。(ul)