26/06/2026 08:31

【開市Ｇｏ】美PCE通脹逾三年高，蘋果受累晶片荒終加價，張國榮沽建滔套現

【要聞盤點】



1、美股周四（25日）呈現個別發展，通脹數據超預期，拖累納指及標指收跌，而道指則受惠資金輪動逆市微升。大型科技股面臨沉重沽壓，蘋果(US.AAPL)宣布上調Mac、iPad等價格，受消息拖累，蘋果收市大跌6.1%。日經指數開報70878點，升130點。



2、美國商務部公布最新通脹數據，5月PCE物價指數按年增4.1%，高於4月的3.8%，創2023年4月以來最大升幅，惟符合市場預期，PCE按月則升0.4%。核心PCE按年上升3.4%符合市場預期，同創下自2023年10月以來新高，按月則上漲0.3%低於預期。此外，美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值錄得4.4%，與預期及前值持平。



3、芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比警告，美國潛在通脹壓力仍然過高，整體走勢不盡如人意。他強調，儘管最新通脹報告顯示服務業通脹出現一絲曙光，但核心通脹水平依然明顯偏高，聯儲局必須看到數據出現實質改善。



4、據報一艘懸掛新加坡國旗的貨船在從霍爾木茲海峽駛向阿曼東南方時遇襲。國際海事組織表示將暫停在海峽的疏散行動。



5、蘋果(US.AAPL)宣布上調Mac、iPad及智能家居設備的全球售價，以應對人工智能數據中心擴張引發的記憶體及儲存晶片嚴重短缺，iPhone、Apple Watch及AirPods則暫未受影響。受加價消息拖累，蘋果股價重挫逾5%，創下逾一個月以來新低。



6、美國勞工部公布最新數據，截至6月20日止當周，美國新領失業救濟金人數錄得21.5萬人，按周減少1.2萬人，低於市場原先預期的22.5萬人。



7、日本NAND快閃記憶體巨頭鎧俠(Kioxia)周四（25日）股價大升12%。該股年內累計升幅高達895%，最新市值飆升至56.7萬億日圓，穩居日本最大上市企業寶座。財務總監河村芳彥表示，公司正積極籌備在2027年3月本財政年度結束後，赴美發行美國預託證券(ADR)。



8、 DeepSeek公布招聘計畫，涵蓋技術研發、工程師等多個崗位，該公司擬將所有部門規模擴大至少一倍。



9、富瑞最新研究報告指出，南韓晶片巨頭三星電子極有可能跟隨競爭對手SK海力士的步伐，考慮透過發行美國存託憑證(ADR)在美國市場掛牌上市。該行預期，發行ADR將成為推動三星估值向上重估的重要催化劑，有助於大幅提振其股價表現並吸引更多國際資金。



10、中國發行50億歐元主權債券，融資規模創中國自2001年首次發行歐元主權債以來的新高，據悉獲得超過298億歐元認購。



11、同仁堂醫養(02667)捲土重來今日至下周四（2日）招股，每股作價介乎5.48元至6.21元，集資最多達6.72億元，每手500股，入場費3136.31元，公司預期將於7月7日（星期二）掛牌，保薦人為中金。中金及航空港科技資本等基投認購。





【焦點股】



蘋概股：比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)

- 蘋果上調Mac及iPad等售價應對記憶體短缺，拖累股價重挫逾5%

- 蘋果調整Mac晶片戰略，下一代高端晶片將躍遷至M7系列



建滔集團(00148)

- 遭大股東張國榮家族減持套現逾89億元，持股降至37.52%



網易(09999)

- 6月底起轉為香港雙重主要上市「甩S」，繼續採用美國會計準則



極兔速遞(01519)

- 擬回購最多10%股份，涉資上限20億元



地產股：新世界發展(00017)、恒基地產(00012)、九龍倉置業(01997) 黃金概念股：靈寶黃金(03330)、招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)

- 美PCE通脹創逾三年最高



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 霍爾木茲海峽再現安全風險，油價反彈，紐油收復70美元



滔搏(06110)

- 未接獲NIKE終止內地線上經銷正式通知，今日復牌



六福集團(00590)

- 全年純利近21億元創新高升86%，派末期息1.02元升逾85%



牧原股份(02714)

- 將斥不多於5億元回購H股，董事及高管擬增持A股



港燈(02638)

- 7月燃料調整費上調近34%，每度電加至41.9仙，未來續升



科拓股份(02272)

- 超購2114倍，一手分配率2%，暗盤升逾2倍，每手帳賺4821元，今日掛牌



中科聞歌(01956)

- 超購5966倍，一手分配率0.15%，暗盤升近95%，今日掛牌



芯碁微裝(09630)

- 超購1006倍，一手分配率3%，暗盤升近76%，今日掛牌



聖邦股份(03661)

- 超購251倍，一手分配率10%，暗盤升30%，今日掛牌



領益智造(01688)

- 超購95倍，一手分配率逾1%，暗盤升21%，今日掛牌



Merdeka(06228)

- 超購3.4倍，全部最少穩獲一手，暗盤跌近3%，今日掛牌



【油金報價】



紐約期油下跌0.64%，報71.46美元/桶



布蘭特期油上漲0.11%，報75.07美元/桶



黃金現貨下跌0.30%，報4014.75美元/盎司



黃金期貨下跌0.47%，報4028.32美元/盎司