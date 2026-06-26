22,671.86
-405.05
(-1.76%)
7,460.84
-147.54
(-1.94%)
4,255.59
-150.33
(-3.41%)
4,027.26
-93.02
(-2.258%)
4,868.22
-151.88
(-3.025%)
15,782.22
-561.86
(-3.438%)
60,167.4800
+372.8400
(0.624%)
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26/06/2026 15:02
美元兌日圓報161.72，東京6月核心CPI按年升1.6%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.425
|101.431
|-0.006
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.70/74
|161.58/62
|161.78/82
|歐元/美元
|1.1374/78
|1.1374/78
|1.1368/72
|英鎊/美元
|1.3196/00
|1.3200/04
|1.3189/93
|美元/瑞郎
|0.8089/93
|0.8088/92
|0.8101/05
|美元/加元
|1.4189/93
|1.4190/94
|1.4201/05
|澳元/美元
|0.6896/00
|0.6891/95
|0.6908/12
|紐元/美元
|0.5646/50
|0.5644/48
|0.5646/65
|美元/人民幣
|6.8004/08
|6.8011/15
|6.7923/27
|美元/港元
|7.8412/16
|7.8410/14
|7.8404/08
上述報價只供參考用