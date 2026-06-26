26/06/2026 15:39

【ＡＩ】百度千帆Coding Plan產品升級，將推出Token Plan個人版

《經濟通通訊社26日專訊》百度千帆發布公告，旗下AI編程服務Coding Plan於將在7月初正式升級為全新的Token Plan個人版。官方表示，Token Plan將提供更豐富的模型選擇、更靈活的使用方式。



現有的Coding Plan即日起停止續費服務，自動續費功能將在30日後全面失效，當前已購買套餐的用戶仍可正常使用至服務周期結束。針對現有Coding Plan用戶，百度千帆將提供一鍵升級通道和專屬遷移權益：升級後即可獲得Token Plan個人版套餐完整權益，已使用的Coding Plan額度將重置且不影響新權益，原套餐剩餘有效期將額外順延一個月。



全新Token Plan個人版的具體套餐細則與升級入口將在正式開放時同步發布。(bi)