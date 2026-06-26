26/06/2026 14:09

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▷ 辦公小浣熊服務2000萬人，企業客戶超1萬家

▷ 商湯計劃2026年下半年推出SenseNova-U1Pro模型 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》商湯(00020)在股東大會上首度公開披露企業級Token Plan最新營運數據，自2026年5月正式上線以來，商湯「日日新」大模型企業級Token使用量在單月內實現7倍迅速增長。*桌面智能體辦公小浣熊總服務人數達二千萬*商湯將這一增速歸因於三項核心能力的協同發力，其可搭載的SenseNova 6.7 Flash-Lite輕量化模型，Token消耗成本直降60%，實現極致低成本；開源辦公技能支持。「一鍵部署」生產級工作流程，大幅壓縮企業接入門檻；毫秒級即時回應能力全面適配高頻生產辦公場景。商湯Token Plan的規模增長得益於軟硬一體帶來的成本優化，實現了健康的商業閉環。在產品生態資料方面，桌面智能體辦公小浣熊(Raccoon)總服務人數已達2000萬，服務超萬家企業客戶，WAU達到210萬；AI內容創作平台Seko服務個人創作者超80萬，按年增長4倍，企業客戶逾1300家。*料下半年推出SenseNova-U1 Pro*集團指，憑藉40000+Peta FLOPS自有算力集群，商湯經營現金流已於2025年下半年實現轉正。大會同時披露，商湯正在研發SenseNova-U1 Pro，能力將對標GPT-Image 2，預計於2026年下半年推出。該模型定位為業界首個「理解-生成-行動」統一內核的原生全模態智能體基座，明確以視覺設計作為主要應用方向，預計將於7月啟動邀請測試，有望成為商湯大模型商業化加速的下一階段增長動力。(bn)