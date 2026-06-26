26/06/2026 17:31

中國人民銀行授權中國銀行雅加達分行擔任印度尼西亞人民幣清算

《經濟通通訊社26日專訊》中國人民銀行發布公告，授權中國銀行（香港）有限公司雅加達分行擔任印度尼西亞人民幣清算行。至此，中國銀行已在19個國家和地區擔任人民幣清算行，繼續保持市場第一。



印度尼西亞是東盟最大經濟體，近年來中印尼全面戰略夥伴關系穩定發展，經貿往來日益密切。在印尼設立人民幣清算行，是中印尼央行聯合工作機制取得的系列務實合作成果之一，將進一步便利人民幣在雙邊貿易投資中的使用，推動中印尼經濟金融合作邁上新台階。



作為首家進入印尼的中資銀行，中國銀行現已成為當地最大的人民幣業務服務商和人民幣清算主渠道，多年來積極服務雙邊經貿合作，持續推進人民幣國際使用和金融市場建設走深走實:創新推廣，深耕人民幣應用場景。充分發揮雙邊交易本幣結算(LCT)機制的特許交叉貨幣做市商(ACCD)銀行和中印尼跨境二維碼支付互聯互通中方結算行作用，持續深化產品和服務創新，積極助力人民幣國際使用。(bn)