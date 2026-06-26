26/06/2026 11:46
《港元利率》港元拆息互有升跌，一個月拆息報2.96厘，三個月拆息報2.99厘
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息互有升跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.95929厘，跌0.184基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.98577厘，升1.256基點。
隔夜息報2.55048厘，升9.286基點；一周拆息跌0.095基點，報3.08679厘，兩周則升0.083基點，報3.01363厘。長息方面，六個月拆息升2.869基點，報3.14125厘，一年期則升2.143基點，報3.42167厘。
港元匯價今日在7.8420-7.8400之間上落，最新報7.8417。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.55048厘，升9.286基點；一周拆息跌0.095基點，報3.08679厘，兩周則升0.083基點，報3.01363厘。長息方面，六個月拆息升2.869基點，報3.14125厘，一年期則升2.143基點，報3.42167厘。
港元匯價今日在7.8420-7.8400之間上落，最新報7.8417。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.55048
|+9.286
|一周
|3.08679
|-0.095
|兩周
|3.01363
|+0.083
|一個月
|2.95929
|-0.184
|兩個月
|2.96708
|-0.756
|三個月
|2.98577
|+1.256
|六個月
|3.14125
|+2.869
|一年
|3.42167
|+2.143
資料來源：香港銀行公會