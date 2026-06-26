26/06/2026 10:06

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局鷹派立場及高油價對亞洲外匯市場構成壓力

▷ 墨西哥及馬來西亞受惠AI基礎設施建設

▷ 油價自高位回落仍高於衝突前水平 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道26日專訊》巴克萊研究團隊發表外匯與新興市場宏觀策略季度展望，指持續強勁的AI資本支出意味著相對利率預期可能在更長時間內維持高位，加上聯儲局偏鷹派的政策立場，「美元溢價」或存在回落空間。然而經濟數據及油價見頂、加息預期提前以及市場倉位因素，都可能令這一過程較為反覆。*亞洲貨幣表現恐偏弱，人民幣受衝擊相對有限*該行分析，自去年「解放日」以來，相較於利差和基本面所對應的合理水平，美元匯率平均呈現約5%的低估。聯儲局對政策獨立性的強調，將有助於縮窄風險溢價。龐大的AI資本開支規劃也意味著，相對於任何基準情景，美國的產出缺口和利率預期，至少從相對角度而言可能在更長時間內都會維持在較高水平。此外，對沖資金流尚未出現明顯變化，難以對美元風險溢價繼續收窄構成阻力。該行的經濟學家預計儲局將在2027年來臨前維持政策利率不變；與此同時，市場也開始計入加息風險，目前預計到2027年第一季度末聯儲局將累計加息約50個基點。從歷史經驗來看，與全球大多數地區相比，亞洲貨幣在聯儲局加息和減息周期中往往表現偏弱。同時，日圓等低收益率的G10貨幣在聯儲局加息周期中通常跑輸其他大多數貨幣，儘管它們在聯儲局寬鬆周期中的表現相當突出。油價已從4月底接近120美元/桶的高位大幅回落，但考慮到供應恢復仍需時間，其最低可能仍高於衝突之前的水平。然而，即便油價下跌也難以支撐亞洲貨幣大幅度反彈。該行的研究顯示，在其他因素不變的情況下，多數國家貨幣對油價下行的敏感度遠低於對油價上行的敏感度（韓元和印度盧比是少數例外）。就油價衝擊而言，在亞洲大宗商品進口國中，基於該行的研究，日圓、菲律賓比索和印度盧比基本面仍相對偏弱。不過，人民幣受到的衝擊將相對有限，原因在於中國正積極推動能源結構多元化、降低對傳統能源的依賴。某種程度上，AI帶來的生產率提升以及高附加值科技出口的增加，也可能抵銷對韓元和日圓的部分負面衝擊。*墨西哥意外受惠AI周期，馬來西亞受惠AI基礎設施建設*該行指，本輪美國增長周期更多由投資而非消費驅動，超大規模雲服務提供者正在加速建設資料中心，並持續投入相關基礎設施所需資源。AI基礎設施建設不僅會推動美國經濟增長，也會對為該類基礎設施提供上游供應的國家產生正面外溢效應。墨西哥意外地成為本輪周期中的主要受惠者之一，且這一點尚未被市場充分認識。過去一年，隨著超大規模雲服務提供者的資本支出承諾加速推進，其與AI相關產品的淨出口顯著增長。馬來西亞也將受惠於這一輪建設，其AI相關出口佔比接近總出口的三分之一。短期來看，美元的走勢仍較為複雜，巴克萊研究團隊引述近期數據顯示，美元非呈線性走勢。目前市場已計入聯儲局年內將加息兩次的預期，最早可能從9月開始。市場整體偏向看漲美元，而且無論是油價衝擊或是美國經濟數據，均顯示可能正接近階段性高位。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。