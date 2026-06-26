26/06/2026 11:03
【ＡＩ】富達：亞洲AI投資轉向應用，由晶片延伸至機械人接棒增長
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▷ 富達指亞洲AI投資轉向應用層面
▷ 中國內地發展機械人與自動駕駛
▷ AI應用擴及醫療保健藥物研發
▷ 中國內地發展機械人與自動駕駛
▷ AI應用擴及醫療保健藥物研發
*AI投資從基礎設施轉向應用，延伸至更廣泛產業*
富達國際亞太區投資總監Stuart Rumble表示，AI投資正從大規模基礎設施邁向應用落地。早期由半導體、運算能力和數據中心的大規模投資已成為企業盈利關鍵，相關企業表現持續亮眼。然而，市場焦點正快速轉向企業如何將AI結合產品、服務與營運流程，以提升生產力與效率。
隨著AI應用逐步擴大，無論是軟件、電子商務、數位廣告和企業應用程式，投資機會亦由晶片延伸至更廣泛產業。亞洲在AI價值鏈中佔據獨特地位，涵蓋半導體製造、技術硬件、工業自動化和數碼服務，將在下一階段發展中扮演關鍵角色，並在應用與創新機會上展現相對吸引力。
除科技領域外，機械人、先進製造業和醫療創新等領域也湧現新機會，但商業化應用的速度和規模仍存在不確定性。隨著AI投資機會擴大，市場將更關注盈利質素、競爭優勢及執行力，能將技術轉化為盈利增長的企業，預料將成為下一階段AI投資周期的主要受益者。
*從聚焦台韓到放眼中國內地，投資機會更分散*
富達國際基金經理Dale Nicholls表示，受惠於半導體及AI基礎設施需求強勁，亞洲投資者的目光聚焦台灣和韓國市場。不過，市場關注正從既有熱門領域轉向尚未充分反映的創新機會。隨著中國內地AI發展由基礎設施延伸至機械人、自動化與「實體AI」，新一輪科技增長動能逐步浮現。
其中，人形機械人被視為潛在顛覆性應用。相較由少數巨頭主導的AI模型市場，機械人技術仍相對開放，而中國內地在硬體製造與運動控制等領域已建立優勢，並加速布局軟件與數據能力，帶動整體行業升溫。
除機械人外，支撐AI發展的電力與能源系統亦成為關鍵投資主軸，涵蓋電力設備、儲能及再生能源等產業；同時，工業企業加速進軍自動化與電氣化相關領域，展現轉型靈活性與增長潛力。
另一焦點是自動駕駛，中國內地已成全球領先市場之一，產業正從輔助駕駛邁向高度自動化，儘管大規模商業化仍在初期，但隨著技術進步與營運模式成熟，長期投資價值持續提升。
整體而言，中國內地創新主題正趨多元，從半導體延伸至機械人、電氣化與新世代出行，投資機會更加分散，在此趨勢下，市場將更聚焦具備競爭優勢與盈利轉化能力的企業。
*從生產力推升到醫療保健升級，AI應用將延伸至「邊緣AI」*
富達國際基金經理田笛指，AI已開始展現具體經濟效益。AI正廣泛應用於電子商務與網路平台，改善推薦演算法、提升廣告精準度並強化獲客能力，帶動用戶參與及變現效率同步提升。同時，企業加速運用AI於程式開發、內容生成與流程自動化，顯著推升整體生產力，顯示AI已由概念走向可量化價值。
從長期來看，AI最具顛覆性的影響在於重塑產業運作，醫療保健尤為關鍵。AI輔助藥物研發已可應用於蛋白質預測、化合物篩選與藥物設計，有望大幅縮短研發時間並降低成本，成為未來十年醫療創新的主要推動力。
展望後市，AI應用將由雲端進一步延伸至「邊緣AI」，加速落地於自動駕駛、機械人與智能裝置等實體場景，同時帶動電力、儲能與數據中心等基礎設施需求持續攀升。隨著應用範圍擴大，投資機會亦從科技龍頭擴展至醫療、工業自動化與交通等更廣泛產業。
中國內地的AI生態系統快速發展，主要受益於強大的工程人才、豐富的數據以及日益具競爭力的當地大型語言模型。近期發展凸顯中資企業如何在成本和效率方面積極競爭的同時，逐步縮小與全球前沿模型的差距。面對中國內地在電氣化、再生能源供應鏈及工業自動化領域持續鞏固其地位，許多中資企業即使在更具挑戰性的地緣政治環境下，仍具備長期保持競爭力的優勢。(wa)
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