26/06/2026 11:03

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 富達指亞洲AI投資轉向應用層面

▷ 中國內地發展機械人與自動駕駛

▷ AI應用擴及醫療保健藥物研發 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道26日專訊》人工智能(AI)發展正邁入關鍵轉折期。富達國際指，隨著市場由半導體與運算能力等基礎設施投資，轉向企業應用與實際變現，AI已逐步從題材走向生產力落地。企業加速應用以提升效率與商業價值的同時，機械人、自動化與「實體AI」等新興應用也快速崛起。此外，憑藉完整的半導體、製造與技術生態系優勢，亞洲在此波轉型中的角色持續升級，正從全球供應鏈核心進一步躍升為下一輪科技創新與投資機會的關鍵引擎。*AI投資從基礎設施轉向應用，延伸至更廣泛產業*富達國際亞太區投資總監Stuart Rumble表示，AI投資正從大規模基礎設施邁向應用落地。早期由半導體、運算能力和數據中心的大規模投資已成為企業盈利關鍵，相關企業表現持續亮眼。然而，市場焦點正快速轉向企業如何將AI結合產品、服務與營運流程，以提升生產力與效率。隨著AI應用逐步擴大，無論是軟件、電子商務、數位廣告和企業應用程式，投資機會亦由晶片延伸至更廣泛產業。亞洲在AI價值鏈中佔據獨特地位，涵蓋半導體製造、技術硬件、工業自動化和數碼服務，將在下一階段發展中扮演關鍵角色，並在應用與創新機會上展現相對吸引力。除科技領域外，機械人、先進製造業和醫療創新等領域也湧現新機會，但商業化應用的速度和規模仍存在不確定性。隨著AI投資機會擴大，市場將更關注盈利質素、競爭優勢及執行力，能將技術轉化為盈利增長的企業，預料將成為下一階段AI投資周期的主要受益者。*從聚焦台韓到放眼中國內地，投資機會更分散*富達國際基金經理Dale Nicholls表示，受惠於半導體及AI基礎設施需求強勁，亞洲投資者的目光聚焦台灣和韓國市場。不過，市場關注正從既有熱門領域轉向尚未充分反映的創新機會。隨著中國內地AI發展由基礎設施延伸至機械人、自動化與「實體AI」，新一輪科技增長動能逐步浮現。其中，人形機械人被視為潛在顛覆性應用。相較由少數巨頭主導的AI模型市場，機械人技術仍相對開放，而中國內地在硬體製造與運動控制等領域已建立優勢，並加速布局軟件與數據能力，帶動整體行業升溫。除機械人外，支撐AI發展的電力與能源系統亦成為關鍵投資主軸，涵蓋電力設備、儲能及再生能源等產業；同時，工業企業加速進軍自動化與電氣化相關領域，展現轉型靈活性與增長潛力。另一焦點是自動駕駛，中國內地已成全球領先市場之一，產業正從輔助駕駛邁向高度自動化，儘管大規模商業化仍在初期，但隨著技術進步與營運模式成熟，長期投資價值持續提升。整體而言，中國內地創新主題正趨多元，從半導體延伸至機械人、電氣化與新世代出行，投資機會更加分散，在此趨勢下，市場將更聚焦具備競爭優勢與盈利轉化能力的企業。*從生產力推升到醫療保健升級，AI應用將延伸至「邊緣AI」*富達國際基金經理田笛指，AI已開始展現具體經濟效益。AI正廣泛應用於電子商務與網路平台，改善推薦演算法、提升廣告精準度並強化獲客能力，帶動用戶參與及變現效率同步提升。同時，企業加速運用AI於程式開發、內容生成與流程自動化，顯著推升整體生產力，顯示AI已由概念走向可量化價值。從長期來看，AI最具顛覆性的影響在於重塑產業運作，醫療保健尤為關鍵。AI輔助藥物研發已可應用於蛋白質預測、化合物篩選與藥物設計，有望大幅縮短研發時間並降低成本，成為未來十年醫療創新的主要推動力。展望後市，AI應用將由雲端進一步延伸至「邊緣AI」，加速落地於自動駕駛、機械人與智能裝置等實體場景，同時帶動電力、儲能與數據中心等基礎設施需求持續攀升。隨著應用範圍擴大，投資機會亦從科技龍頭擴展至醫療、工業自動化與交通等更廣泛產業。中國內地的AI生態系統快速發展，主要受益於強大的工程人才、豐富的數據以及日益具競爭力的當地大型語言模型。近期發展凸顯中資企業如何在成本和效率方面積極競爭的同時，逐步縮小與全球前沿模型的差距。面對中國內地在電氣化、再生能源供應鏈及工業自動化領域持續鞏固其地位，許多中資企業即使在更具挑戰性的地緣政治環境下，仍具備長期保持競爭力的優勢。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。