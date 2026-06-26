26/06/2026 10:11

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕發布2026年中市場展望

▷ 全球分化、AI及通脹重塑市場格局

▷ 維持美股及新興市場股票偏高配置



（註：原文未明確提及具體人物/機構行動細節，故未單獨列點） More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道26日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)發布2026年年中市場展望，指出2026年下半年市場環境或將更趨分化，資本投入或持續增加，而供應安全、政策支持及盈利持續性將更為重要。儘管中東衝突、供應鏈受阻、通脹黏性較高，以及央行政策預期反覆變化，環球市場在2026年上半年仍維持穩健。然而，普徠仕的投資專家提醒，投資者或有機會將市場韌性誤判為穩定性。*地緣政治分化推高全球風險溢價，AI帶來投資機遇進一步擴大*展望指出，下半年將有五大主題持續影響市場走勢。第一，地緣政治分化推高全球風險溢價。各國政府日益重視能源安全、本土製造能力及供應鏈多元化，而非單純追求效率。此趨勢或加劇通脹波動、區域表現分化及央行政策差異，但為利率及貨幣市場帶來投資機會。第二，製造業在經歷多年低迷後重拾增長動力。市場原本預期央行可持續減息，但製造業復甦正帶來新的通脹壓力，或令通脹壓力擴散至更多領域，並較市場預期更為持久。第三，供應衝擊推動全球提升能源安全部署。中東衝突暴露全球能源供應鏈的脆弱性，令投資者更關注在供應趨緊環境下處於有利位置的產業。第四，人工智能(AI)帶來的投資機遇正進一步擴大，由最直接受惠的企業延伸至支撐AI基礎設施建設的工業及科技硬件企業。市場焦點亦由大型科技企業的資本開支規模，轉向資金實際流向，包括電力、數據中心、電力設備、冷卻系統、網絡連接、建築及相關服務等範疇。第五，股市領導地位正逐步擴大，不再集中於少數超大型科技企業，因投資者愈來愈著重企業能否將龐大資本投入轉化為可持續的盈利增長。*市場或低估通脹持續及波動風險，偏好較短存續期固定收益資產*普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽表示，全球通脹回升正促使央行較預期更早結束減息周期，部分地區甚至可能重新加息。地緣政治緊張局勢持續干擾全球貿易及能源市場的時間愈長，油價維持高位的時間愈久，通脹壓力演變為更持久現象的風險便愈高。隨著全球製造業活動復甦及原材料成本持續上升，市場或低估了通脹比預期更具持續性的風險。鍾曉陽續指，雖然市場仍寄望AI帶來的生產力提升有助紓緩通脹壓力，但相關影響可能需要時間才能顯現。與此同時，市場或因重新評估經濟增長、通脹及利率前景而出現波動。信貸市場基本面仍相對穩健，但若地緣政治風險進一步升溫，或能源市場持續受壓，利率市場或面臨更顯著的重新定價。在此環境下，普徠仕偏好較短存續期的固定收益資產，包括優質的環球高收益債券及個別的新興市場信貸，因其有助於降低對通脹及利率上升敏感度，同時具有吸引的收益潛力。通脹掛鈎債券亦可作為投資組合的重要分散工具。透過環球多元化固定收益配置，仍是發掘收益機會及管理風險的關鍵。*直接受惠AI相關投資企業表現較佳，中國市場尤其明顯*普徠仕新興市場及中國股票策略投資組合專家伍心鈿表示，AI已成為今年亞洲投資者最關注的主題之一，帶動市場重新關注韓國、台灣及中國內地的科技企業。雖然市場迅速追捧AI帶來的機遇，但板塊內部表現差異顯著。直接受惠於AI相關投資的企業，尤其是支持AI的硬件及基建公司，普遍表現較佳，因投資者更青睞盈利能見度較高及需求基礎明確的企業。伍心鈿續指，這一趨勢在中國市場尤其明顯。儘管主要指數表現參差，但不少受惠於AI相關資本開支的企業錄得理想回報，凸顯投資者不應只著眼於整體市場指數。隨著新技術重塑產業格局，市場領導企業亦可能出現變化，主動選股將更為重要。具備穩固競爭優勢、清晰增長前景，以及能夠把握人工智能持續普及所帶來機遇的企業，將有望提供較具吸引力的長線投資機會。*韓國台灣有望受惠AI基建持續發展，中國市場具備優勢*普徠仕環球投資方案策略師兼基金經理沈文婷表示，2026年下半年，環球宏觀環境預計將繼續受到兩股力量影響：一方面是持續推進的AI投資周期及其潛在生產力提升，另一方面則是地緣政治緊張局勢引發的重大能源衝擊。兩者均可能推高通脹。沈文婷指，在此背景下，普徠仕將繼續聚焦盈利增長的水平及持續性，並採取審慎偏向風險資產的立場。在股票方面，對美國股票維持偏高配置，因美國作為淨能源出口國具備優勢，同時擁有大量AI相關企業。另亦對新興市場股票維持偏高配置，因存在多元且具吸引力的投資機會：韓國及台灣有望受惠於持續推進的AI基建發展；而能源價格上升則有利拉丁美洲市場。儘管地緣政治不確定性升溫，中國市場相對具備優勢，受惠於龐大的能源儲備、多元化能源供應來源及穩健出口表現。在固定收益方面，偏好通脹掛鈎債券，因市場或低估了當前通脹衝擊的持續性。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。