26/06/2026 14:06

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安聯投資發佈2026年第三季市場展望

▷ 地緣政治風險及通脹高企帶來不確定性

▷ 安聯對黃金持正面看法，作為分散風險工具 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道26日專訊》安聯投資近日發表《2026年第三季市場展望》，指出儘管市場波動仍處於較高水平，環球經濟在連串衝擊下呈現扭曲的發展形態，但仍未出現系統性崩潰。地緣政治風險及持續高企的通脹仍為前景帶來不確定性，而不同地區、資產類別及市場看法之間的分歧持續擴大，亦進一步凸顯精選投資的重要性。在美國方面，科技及人工智慧(AI)相關投資持續推動經濟增長，資訊處理設備及軟件投資的貢獻已超越科網泡沫時期高位。在此背景下，預期新任聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)不會急於減息。雖然能源價格若持續回落或有助重啟減息空間，但在通脹仍高於目標水平的情況下，聯儲局料將維持審慎取態。*亞洲股票受惠全球主題，尤其基礎建設、國防及AI開支*台灣及南韓受惠於與美國AI投資周期相關的強勁需求，特別是在半導體及科技供應鏈領域。中國經濟在年初財政刺激效應逐步消退後，增長動力或有所放緩，惟中國出現再通脹趨勢的初步跡象，可能使人民幣成為最佳的分散風險工具之一。日本則持續受惠於財政支持政策，預料日本央行將維持循序漸進的政策正常化路徑，並於2026年加息50點子。在亞洲，股票具備受惠於全球主題的優勢，尤其是基礎建設、國防及AI開支。中國在AI應用擴散方面尤為突出，相關生態系統正逐步成形，涵蓋硬件、軟件及基礎設施，並受惠於完善的本地供應鏈及人才基礎。地緣政治與通脹壓力促使市場出現估值重整，導致該行調查的資產中約有三分之一價值被低估或接近公允價值。在此環境下，單靠貝他(Beta)的投資策略恐怕不足以應對。投資回報將取決能否審慎挑選不同國家、行業及投資工具，以及適應變化的能力。*新興市場需審慎篩選投資機會，對黃金持正面看法*新興市場仍具投資機會，但需審慎篩選，尤其需考慮其對全球需求及能源價格趨勢的敏感度。在大宗商品方面，該行對黃金持正面看法。該行繼續以大宗商品長倉作為關鍵的分散風險工具，在偏好黃金的同時，對天然氣、石油、銅及白銀則持較為中性的立場。私募市場具備良好條件，在基準利率上升、銀行監管趨嚴及息差擴大等因素的支持下，有望帶來可觀的經風險調整回報，持續創造相對於公開市場的投資機遇。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。