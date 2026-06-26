26/06/2026 15:08

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資稱今年需主動型策略獲取收益

▷ 政策分歧與表現分化主導當前市場

▷ 主動型策略需深入研究與前瞻性 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道26日專訊》施羅德投資團隊指，地緣政治局勢瞬息萬變，新聞每分每秒都在更新。然而，在新聞頭條背後，更深層的長遠動力正悄然推動變革，全方位衝擊各資產類別。投資者需要採取全新的投資思維才能致勝，特別是追求可靠穩定收益的投資者。*須尋找真正獨立回報驅動因素，以更具全局觀思維重新部署*環顧目前的投資市場，兩大環環相扣的趨勢正主導大局：那就是「政策分歧」(divergence)與「表現分化或分散」(dispersion)。各地利率政策的「分歧」正悄然加劇，即使以往貨幣政策步調一致的市場，現時亦出現明顯差異。日本、澳洲以至歐洲的息率看來或會掉頭向上，而美國的利率則看似會下跌。全球各國的財政政策表面上大同小異，內裏卻暗藏分歧，在赤字開支及債務可持續性等關鍵範疇的走勢各異。如果七大工業國（G7，包括美國）未來大舉增加國防或其他開支，這些差距或會進一步擴大。以美國為例，這將影響美元走勢，並改變國際市場的相對吸引力。這些因素帶來了市場波動與不確定性，從而催生了第二大趨勢－－「表現分化」。在經歷了逾十年的近零利率時代後，高企的資金成本重新抬頭，令不同行業、企業資產負債表以至市場之間的表現漸見高下。因此，預期個別企業違約及遭調低評級的事件將陸續有來，市場亦將全面重新評估各類商業模式。在現時的信貸市場中，要取得成功，必須進行更深度的分析並嚴格構建投資組合；話雖如此，市場上仍有極具吸引力的機遇等待積極發掘超額回報(alpha)的投資者發掘。股票市場方面，追求收益的投資者面臨一個兩難局面：美國股市在強勁企業盈利及股東友好的資本回報政策支持下，固然極具吸引力，但其估值已攀升至高位，單憑科技龍頭(Big Tech)的業績表現，似乎愈來愈難以支撐現有估值。從跨資產投資組合方面來看，傳統資產類別之間的相關性正逐步瓦解，改變了多元投資的運作機制。在宏觀經濟遭遇衝擊時，各資產類別往往出現同步同向波動的現象。投資者必須另闢蹊徑，尋找真正獨立的回報驅動因素，並以更具全局觀的思維重新部署，方能確保投資組合的韌性。*須採取靈活選債策略，敏銳捕捉瞬息萬變兼各走極端經濟局勢*「收益」的定義因人而異。部分投資者注重收益流的穩定性，並以名義收益率為首要考慮；另一些人則可能更看重抗通脹能力，又或著重提升總回報。在目前的市況下，要滿足這些需求，有賴幾大主要因素。首先是是能夠不受約束地，從全球不同地區及資產類別中獲取收益，資產種類包括傳統債券、具備派息潛力的股票及另類收益來源。此外，主動進行資產挑選更是發掘隱藏收益良機及控制投資組合風險的勝負關鍵。信貸市場的最新市況引證了精挑細選的重要性。儘管全球債券收益率目前正處於近十年高位，但在不同地區和年期之間的投資表現卻大相徑庭。更重要的是，信貸息差現時已收窄至極低水平。要成功突圍而出，既需要從宏觀角度出發，「由上而下」考慮不同的經濟發展路向，同時亦要透過對發行人的深入研究，捕捉「由下而上」的主題投資機遇。同時，靈活敏捷的資產配置也有助避免過度集中於某些地區或資產類別。將這些思維融匯貫通，是迅速順應市場轉變、捕獲收益良機的要訣。在這個政策分歧及表現分化的背景下，動態調整投資策略顯得極有價值，亦能擴大潛在投資機會，但前提是投資者必須採取靈活選債策略，且有能力敏銳捕捉全球瞬息萬變兼各走極端的經濟局勢。舉例而言，新興市場本地貨幣債券便適合目前的市場環境。不同新興國家在政策公信力、財政平衡及通脹表現上的差異，正日益主導其債市回報，令個別國家之間的表現差距，相比步調較一致的已發展市場債券更為顯著。因此，部分新興市場本地貨幣債券可提供全球固定收益市場中名列前茅的實質收益率，並往往有持續改善的基本面支持。企業信貸市場同樣顯示了主動型投資的必要性。目前企業債相對政府債券的息差非常狹窄。平均而言，承擔信貸風險的潛在補償微乎其微。然而，若深入剖析各資產類別當中的表現，情況則有所不同。並非所有債券的收益率都擠在中間水平。在此形勢下，以研究為主導的主動型投資策略優勢盡顯，能夠準確識別出基本面強韌的發行人，為投資組合創造超額回報，並為客戶帶來潛在的理想收益。高融資成本重臨，重塑了市場格局，亦令各個地區、行業以及企業資產負債表之間的表現分化再度重現。這或會導致個別發行人違約及遭調低評級的事件變得更頻繁，同時也迫使市場更嚴格審視企業的商業模式和再融資策略。對於信貸投資者而言，這意味著要獲取回報，將愈來愈依賴嚴格的基本面研究及有紀律的組合構建。對於能夠精確識別和釐定風險的投資者來說，市場依然蘊藏著不容忽視的絕佳投資機會。*股市兼顧增長與收益乃上策，採取跨地域跨指數環球布局*股票可以在收益投資策略中扮演重要的角色，不但能分散風險、對抗通脹，更能帶來更高的總回報。傳統的股票收益策略聚焦於投資高息股。不過，此方法有其缺點：在過去十年中，全球高息股票（以MSCI所有國家全球高股息指數為代表）的整體表現落後於常規的MSCI所有國家全球指數（MSCI ACWI）。究其原因，過度聚焦股息率往往會令投資組合過度集中於防守性板塊及市場 (如英國和歐洲等)；同時會使組合在結構上低配增長股、周期股、美國或新興市場等板塊。當近年全球股市高度聚焦於一批高速增長的美國股票，上述傳統資產配置策略的劣勢便顯露無遺。要平衡這種長線回報上的取捨，關鍵在於發掘兼具增長潛力的收益機會。事實上，不少正處於成長期的企業已能賺取充裕的現金，足以定期向股東回饋。要找出這些優質企業，必須打破單看股息率的傳統框架，因為許多企業（尤其是資訊科技板塊企業）更傾向透過股份回購來向股東回饋部分利潤。部分收益型投資者或會擔心，股份回購的持續性及穩定性不及傳統派息。此時，以研究為主導的主動型資產管理方式便能大顯身手，識別出那些回購規模穩定甚至穩步增長的企業，以及識別「滄海遺珠」－－即那些實際向股東分派的回報遠超市場預期而且被低估的投資機遇。相反，若只是利用現有的股息率作簡單篩選，或會錯失良機。值得注意的是，這類投資機遇絕不局限於單一地區，亦非傳統「防守性」收益板塊的專利。透過精準配置，投資者既能掌握持久穩健的現金流，又能全面捕捉結構性增長紅利。這進一步印證了採取跨地域、跨指數的環球布局，而非依賴單一市場的投資理據。這種多元布局策略在目前「政策分歧」(divergence)與「表現分化」(dispersion)交織的環境下格外重要。儘管增長型股票在美國大放異彩（考慮到美國在MSCI世界指數中佔有主導地位，亦帶動全球市場呈現類似趨勢），但在美國以外，價值型股票的表現其實更勝一籌。這點凸顯了跨地區分散投資，並在價值、驅動力及增長風格之間均衡配置的重要性，惟有這樣，收益與總回報的長遠目標才不致受制於單一因素或單一地區走勢。此外，微觀層面的分化同樣存在。以近年「七巨頭」(Magnificent 7)帶動股市的情況為例，這一格局至2025年出現了改變，板塊內個股表現出現分化，最終僅有兩隻股份跑贏標普500指數。預期這種分化走勢在2026年將延續。隨著ChatGPT、谷歌的Gemini以及Anthropic的Claude等各大AI巨頭爭相較量，市場正以更敏銳的眼光，重新評估新一輪人工智能浪潮中的真正贏家。這影響AI企業，亦牽動著其供應商。在這當中，有些企業能源源不斷貢獻收益，有些則不然。因此，股票收益投資者必須審慎甄別，尋找兼具增長潛力與收益能力的個股。除了精確選股外，市場上亦有其他投資策略可進一步拓寬股票收益的來源，例如利用「備兌開倉」(call overwriting)策略，來提升投資組合的整體收益率。其運作機制是透過出售股份的部分潛在資本增幅，以換取即時的期權金收入，這實際上是利用未來不確定的升幅，來換取當下確定到手的收益。在提高投資組合的可分派收益率方面，此策略效果十分顯著。*跨資產類別可分散風險，「自上而下」宏觀分析至為關鍵*跨資產投資基金為追求收益的投資者，提供了多元完善的綜合解決方案。此類基金既能帶來可靠的派息，又兼具資本增值潛力，而且波動性普遍低於純股票基金。無論大市風向如何轉變，投資者對穩定收益的需求始終不變。然而，正如信貸與股票投資策略一樣，目前必須採取真正全球化的部署方能達成這一投資目標。值得慶幸的是，對於有能力靈活橫跨各資產類別的投資者而言，眼下的投資選擇非常廣泛。事實上，近年表現最好與最差資產之間的差距正進一步擴大，這無疑擴展了投資空間，讓具備主動型資產管理能力的基金經理充分捕捉表現分化所帶來的機遇。要在這一環境中穩操勝券，有賴嚴謹、可重複且以研究為本的投資流程。其中，「自上而下」的宏觀分析至為關鍵，有助於評估在不同經濟情境下，各國政策抉擇、市場流動性及通脹走勢將如何牽動各大資產類別、地區及存續期的相對風險敞口。這些宏觀判斷奠定了投資組合的大局架構，確保資產配置不致過度傾斜於單一經濟周期環境(economic regime)。而在微觀層面，由於同樣的情境在不同行業板塊或企業可以出現不同結果，「自下而上」的分析就變得更為重要。即便宏觀背景相若，各家企業的商業模式、資產負債表韌性及定價能力的強弱，往往會將它們導向截然不同的命運。透過對企業個股進行嚴格評估，方能引領投資組合在市況演變中靈活捕捉可持續的收益與增長機遇，同時有效減低下行風險。總括而言，置身於「碎片化」世界中，收益投資不再是死守歷史上墨守成規的靜態資產配置比例，而是取決於「自上而下」的情境前瞻洞察與「自下而上」的精準選股的結合。透過靈活調整配置比例，可以優化風險調整後回報、控制行業及地域風險敞口，並精心甄選發行人，從而構建出一個橫跨股票、房地產投資信託基金(REITs)、信貸（包括高收益及投資級別）、政府債券、新興市場債券、可換股債券以及證券化債務等多元資產的廣闊投資版圖。在實際操作中，這種模式形成的投資組合，不僅能跨資產類別進行配置，更能因應市場逆流在各資產類別當中進行調整，從而靈活捕捉投資機會。舉例來說，目前環球可換股債券板塊的形勢相當理想，其中亞洲可換股債券不論在估值還是前景上都顯得格外吸引。這支持在現階段調高對可換股債券的整體配置比例。2026年要獲取可靠的收益，必須採取前瞻性、以深入研究為本的主動型投資策略，斷不能墨守成規。無論涉足哪類資產，唯有具備真正的全球化視野及不受約束的靈活部署，方能將分散投資的成效發揮至極致，並將環球市場的投資機遇盡收囊中。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。