26/06/2026 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升43點子，止五連跌報6.8166
《經濟通通訊社26日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8166，較上個交易日升43點子，止五連跌，較市場預測偏弱約150點，上個交易日報6.8209。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8166
|-43.00
|1歐元/人民幣
|7.7405
|+56.00
|100日圓/人民幣
|4.2107
|-17.00
|1港元/人民幣
|0.86942
|-7.00
|1英鎊/人民幣
|8.9832
|+150.00
|1澳元/人民幣
|4.7021
|+29.00
|1紐元/人民幣
|3.8435
|-15.00
|1新加坡/人民幣
|5.2526
|+19.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4046
|+172.00
|1加元/人民幣
|4.7954
|+101.00
|1人民幣/林吉特
|0.60449
|-21.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1023
|+1126.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4214
|-96.00
|1人民幣/韓元
|227.05
|+40.00