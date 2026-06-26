26/06/2026 17:05

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滬指26日跌2.26%，終止兩周連漲

▷ 中柬領導人26日會晤，強調鏟除電信詐騙

▷ 蘋果中國產品起售價上調，最高漲3500元 More ▼ Less ▲

《神州經脈》A股市場今日(26日)震盪下挫，滬綜指收低2.26%，最多曾跌2.7%，低見4007點；本周累跌1.55%，終止兩周連漲。深成指也跌3.44%，創業板指收挫4.07%。兩市全日成交額見3.55萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量419億元或1.2%。盤面上，鋰礦概念全日走低，金融、保險板塊跌幅居前；玻璃基板概念逆勢走強，豬肉板塊盤中發力走高。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7997，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，全日在6.7960至6.8043之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8166，較上個交易日升43點子，止五連跌，較市場預測偏弱約150點，上個交易日報6.8209。*今日新聞精選*1. 中共中央總書記、國家主席習近平今日上午在人民大會堂會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。習近平表示，中方高度讚賞柬方清剿電信網絡詐騙的決心和行動，願同柬方一道持續發力，徹底鏟除電詐「毒瘤」；洪森則稱，清剿電詐犯罪是柬當前工作優先事項，柬方願同中方密切打擊電詐執法合作。習近平還提到，雙方要推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」取得實質性進展；要充分釋放中柬自由貿易協定潛能，推動務實合作成果更好惠及民生。2. 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華正式訪問的孟加拉國總理塔里克。兩國領導人共同宣布構建新時代中孟命運共同體，推動兩國關係向更高水平發展。塔里克6月24日至26日應邀對中國進行正式訪問，是他今年2月上任後首次訪華。習近平表示，願同孟方高質量共建「一帶一路」，深入對接發展戰略，有序規劃重點合作，挖掘綠色低碳、數字經濟、信息技術、人工智能等領域合作潛力，推進中緬孟經濟走廊建設，加強地區互聯互通。3. 國家發改委、能源局印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》，主要目標是到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系。國新辦今日舉行記者會由能源局相關官員解讀規劃，預計「十五五」能源重點項目和新業態投資總規模超過20萬億元、全國電力裝機規模將達到54億千瓦；並提到人工智能爆發式增長帶動用電量激增，將統籌能源資源配置與算力設施建設，多維度推進算電協同。4. 蘋果公司當地時間周四宣布對Mac、iPad等產品實施全球加價，以應對存儲芯片短缺致價格飆升帶來的壓力。據內媒報道，蘋果中國Apple Store在線商城更新商品價格後，其中，iPad（第11代）、iPad Air、iPad Pro起售價分別上調800元、1200元、1800元；MacBook Neo、MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini、Mac Studio起售價分別上調900元、1500元、1500元、1500元、3500元。HomePod及Vision Pro等產品也有不同程度的漲價。5. 特斯拉近日在全球多個地區調整FSD（Full Self-Driving，完全自動駕駛）的售賣模式，全面從買斷制改為訂閱制。其中，港澳台地區官網均顯示，FSD買斷制將於6月30日後下架取消，正式轉為訂閱模式。目前香港地區的買斷價為5.4萬港元，澳門地區與台灣地區的售價分別為5.57萬澳門元和22.2萬新台幣。針對中國大陸市場的FSD訂閱模式是否會落地，內媒《每日經濟新聞》記者向特斯拉中國方面求證，一位內部人士僅回應稱「沒有更多消息分享」。6. 據《央視新聞》報道，從國家發展改革委了解到，今年第三批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金已於近日下達。截至6月20日，2026年消費品以舊換新惠及1.36億人次，帶動銷售額超1萬億元，補貼資金撬動比由2025年的1︰7.8提升至1︰10.3，意味著補貼資金每投入1元錢，即帶動10.3元的居民消費。7. 據《新華社》報道，十四屆全國人大常委會第二十三次會議今日表決通過關於修改註冊會計師法的決定，自2027年1月1日起施行。此次註冊會計師法的修改，在保持現行法基本框架和主要制度不變的基礎上，聚焦加強黨的領導、完善監管措施、加大責任追究力度等方面，著力解決審計造假等註冊會計師行業存在的突出問題，促進註冊會計師行業壓實「看門人」職責，推動行業更加健康發展。8. 據《財聯社》報道，從多家企業獲悉，近期已設置新的生豬產能調減指標，且有企業表示淘汰時限有所前置。有上市企業人士稱，「公司參加了近期的產能調控會議，會進行一定數量的產能調減，而且這一次要在9月份之前完成，時間進度有所加快」。(sl)