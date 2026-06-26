26/06/2026 17:28

【ＡＩ】智能體互聯國家標準發布，小米、快手等企業參與編制

《經濟通通訊社26日專訊》據市場監管總局消息，《人工智能 智能體互聯》系列7項國家標準正式發布，覆蓋總體架構、身份碼、身份管理、智能體描述、智能體發現、智能體交互、智能體工具調用等核心環節，搭建起「身份標識-能力描述-供需發現-協同交互-工具調用」全覆蓋、閉環式標準規範體系。



通過該系列標準統一架構與交互規則後，企業可復用標準組件，減少定製開發，壓縮產品上市周期；同步建立統一身份認證、全程追溯機制，夯實跨域可信、安全交互的制度基礎。



據介紹，市場監管總局將適時推進身份碼相關標準向強制性國家標準轉化，同步加快智能體審計、智能體交易等細分領域標準研製，為智能體能力共享、價值流轉搭建起合規高效、安全可信的規則體系。



據悉，北京市海澱區內火山引擎、小米(01810)、快手(01024)、聯想(00992)等多家企業深入參與了本次標準編制，將一線產業實踐融入國家標準體系。(wn)