26/06/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升25點子，報6.7970

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8166，較上個交易日升43點子，止五連跌，較市場預測偏弱約150點，上個交易日報6.8209。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開25點子，報6.7970，上個交易日即期匯率收盤報6.7995。



市場人士稱，美元受加息預期助力短期強勢反彈，但隨著預期逐漸定價，美元後續升勢料趨緩，人民幣受偏結匯狀況影響將保持整體偏強走勢。



美國財長貝森特周三表示，美元走強並不一定取決於利率上升，「即使在降息期間，美元也可能走強，因為美國經濟正在加速增長」。他並稱，美國與經濟較弱經濟體之間的利差擴大，可能支撐美元走強。(jq)