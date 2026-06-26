26/06/2026 16:41

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升跌2點子，報6.7997

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7997，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，全日在6.7960至6.8043之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌25點子，報6.8040。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8166，較上個交易日升43點子，止五連跌，較市場預測偏弱約150點，上個交易日報6.8209。



市場人士表示，隔夜美國經濟數據大致符合市場預期，美聯儲加息預期有所緩和，但周五亞洲股市大跌推升避險情緒，美元走強，人民幣小幅承壓。



馬來亞銀行認為，市場對美聯儲今年加息的定價可能過於激進，對近期美元大幅上漲持謹慎態度。凱投宏觀(Capital Economics)則在研究報告中稱，美歐貨幣政策分化日益加劇，美元在2026年下半年有望進一步走強。(jq)