26/06/2026 09:02

【中東戰火】霍爾木茲海峽再現安全風險，一艘貨船遇襲數艘油輪折返

《經濟通通訊社26日專訊》一艘船隻在霍爾木茲海峽遭不明發射物擊中，而就在此前不久，數艘貨船在試圖穿越這條關鍵航道時折返。



英國海上貿易行動辦公室(UKMTO)表示，這艘身份不明的貨船，在向阿曼東南部航行時側面遇襲，駕駛台受損。油價在事故發生後上升，布蘭特升至每桶75美元上方的盤中高點。



此前媒體報道稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊周四（25日）在霍爾木茲海峽襲擊一艘懸掛新加坡國旗的貨船。不過，一名白宮官員表示，現在斷定攻擊船隻的是哪一方為時過早，美方正在調查襲擊責任方，包括此次行動是否由伊朗伊斯蘭革命衛隊高層下令，抑或是基層人員擅自行動。



伊朗外交部未立即回應置評要求。(rc)