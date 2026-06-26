26/06/2026 09:31

【ＡＩ】蘋果筆電和微軟Xbox狂加價百美元以上，料明秋儲存和記憶體成本再漲一倍

《經濟通通訊社26日專訊》在蘋果宣布提高MacBook和iPad售價僅數小時後，微軟周四（25日）也發布公告表示，由於關鍵零件成本持續上漲，Xbox遊戲加價。受上述消息影響，微軟股價盤中一度下跌近4%，收跌3.5%，蘋果則收跌逾6%。



微軟表示，自8月1日起，512GB儲存容量的Xbox Series S售價將上調100美元，至約500美 元；1TB版本售價則將提高150美元。同時，入門級Xbox Series X的起售價將升至約750美元。



*微軟：遊戲主機儲存和記憶體價格上漲逾2.5倍*



微軟指出，本輪漲價的主因是儲存和記憶體成本大幅攀升。「遊戲主機所使用的儲存和記憶體價格已經上漲超過2.5倍，而我們預計到2027年秋季，這部分成本將再再上升一倍。」



而率先加價的蘋果方面，加幅介乎100至300美元不等。其中MacBook Neo售價從599美元升至699美元，MacBook Air從1099美元升至1299美元，入門版MacBook Pro從1699美元升至1999美元，iPad Pro從999美元升至1199美元，iPad Air從599美元升至749美元。(rc)