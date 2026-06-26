26/06/2026 13:05

【外圍經濟】韓股黑色星期五，暴跌8%暫停交易，三星及SK海力士均跌逾9%

《經濟通通訊社26日專訊》韓國股市周五重挫，KOSPI指數一度下跌8.2%，抹去了前一交易日的漲幅。韓國交易所暫停交易20分鐘，是本周第二次暫停交易。



三星電子和SK海力士的跌幅均超過9%，外國投資者在早盤拋售價值2.7萬億韓元（約17億美元）的KOSPI指數成分股。



這波跌勢與周四（25日）的大漲形成急劇反轉。當時美光發布樂觀預測，加上SK海力士準備赴美上市，帶動市場看好AI交易熱潮。投資者隨後開始消化多項新發展，市場情緒轉趨保守，蘋果因記憶體晶片短缺而上調產品價格，以及市場憂心OpenAI可能將IPO推遲到明年。



不過韓國媒體報道稱，全球記憶晶片巨頭三星電子和SK海力士，準備周一（29日）宣布規模數千億美元的新投資。(rc)