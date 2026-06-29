29/06/2026 17:46

《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社29日專訊》上周五（26日）美股三大指數走勢疲弱，市場傳出OpenAI考慮將首次公開招股(IPO)推遲至明年，引發華爾街對AI基礎設施支出可持續性的深切擔憂，與人工智能相關的晶片股遭拋售。道指收市跌44.51點或0.09%，報51876.11點；標指跌4.02點或0.05%，報7353.47點；納指跌60.99點或0.24%，報25297.62點。港股方面，恒生指數收市報23026，升354點或1.6%，成交3154億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間30日凌晨1:30am，歐洲央行總裁拉加德在歐洲央行2026年央行事務論壇發表講話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布6月消費者信心指數。今晚10:30pm，美國公布6月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由0.4升至1。(wa)