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29/06/2026 18:05
歐元兌美元報1.1403，關注歐洲央行行長拉加德講話
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|101.357
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:25報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.87/91
|161.84/88
|161.73/77
|歐元/美元
|1.1401/05
|1.1394/98
|1.1382/86
|英鎊/美元
|1.3215/19
|1.3205/09
|1.3200/04
|美元/瑞郎
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|美元/加元
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|0.6897/01
|0.6889/93
|0.6892/96
|紐元/美元
|0.5649/53
|0.5646/50
|0.5637/41
|美元/人民幣
|6.7950/54
|6.7942/46
|6.7980/84
|美元/港元
|7.8427/31
|7.8428/32
|7.8417/21
*上述報價只供參考用