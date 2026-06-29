23,075.04
+403.18
(+1.78%)
7,631.02
+170.18
(+2.28%)
4,400.53
+144.94
(+3.41%)
4,065.42
+38.16
(+0.948%)
4,913.72
+45.50
(+0.935%)
15,786.44
+4.22
(+0.027%)
59,981.6400
+404.6300
(0.679%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
最佳銀行兌換
59,981.64
+404.63
+0.679%
1,580.4400
+8.4800
+0.539%
29/06/2026 09:04
美匯指數報101.368，美國密歇根大學6月消費者信心指數升至49.5
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.368
|101.357
|0.011
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.74/78
|161.73/77
|161.73/77
|歐元/美元
|1.1387/91
|1.1386/90
|1.1382/86
|英鎊/美元
|1.3198/02
|1.3198/02
|1.3200/04
|美元/瑞郎
|0.8096/00
|0.8096/00
|0.8097/01
|美元/加元
|1.4190/94
|1.4192/96
|1.4192/96
|澳元/美元
|0.6884/88
|0.6889/93
|0.6892/96
|紐元/美元
|0.5634/38
|0.5638/42
|0.5637/41
|美元/人民幣
|6.7987/91
|6.7989/93
|6.7980/84
|美元/港元
|7.8434/38
|7.8420/24
|7.8417/21
上述報價只供參考用