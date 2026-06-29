29/06/2026 08:06

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▷ 油價漲幅收窄，美股期指反彈

▷ 美元兌日圓接近162，金價回升 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》美伊雙方周日（28日）同意停止新一輪衝突，本周料恢復談判。消息刺激油價漲幅收窄，美股期指反彈。消息指，美伊代表將於周二（30日）在卡塔爾展開談判。布蘭特期油一度漲1.9%，至每桶73.39美元，之後部分回吐漲幅，紐約期油處於70美元下方。美股期指上揚，其中納斯達克100指數期貨反彈1%，VIX恐慌指數回落。*納指上周累跌4.7%*上周五（26日），美股三大指數走勢疲弱，市場傳出OpenAI考慮將首次公開招股(IPO)推遲至明年，引發華爾街對AI基礎設施支出可持續性的深切擔憂，與人工智能相關的晶片股遭拋售。道指收市跌44.51點，或0.09%，報51876.11點；標指跌4.02點，或0.05%，報7353.47點；納指跌60.99點，或0.24%，報25297.62點。費城半導體指數單日暴跌5.3%。全周計算，道指一周累升0.6%，標指累跌2.1%，納指累挫4.7%，為三大指數中表現最差。費城半導體指數本周累跌7.9%，創下自4月初以來的最差單周表現。*圓匯接近162日圓防線*美匯指數走勢反覆，盤中主要在101.1至101.57區間震盪，現報101.349。美元兌日圓匯率於161.6至161.8區間反覆上落，逼近162的關鍵防線。國際金價止跌回升。現貨金單日上漲1.03%，報每盎司4068美元，紐約期金亦同步向好，錄得0.9%的升幅，報每盎司4085美元。(kk)