29/06/2026 08:28

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國5月商品貿易逆差擴大至1058億美元

▷ 5月商品進口額3134億美元，出口額2077億美元

▷ 消費者1年通脹預期4.6%，5年期3.3% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》美國經濟數據報憂，商品貿易逆差意外擴大，消費者通脹預期高企。美國商務部普查局最新公布的先行經濟指標顯示，受進口需求攀升及出口顯著下滑的雙重打擊，美國5月份商品貿易逆差大幅擴大。商品進口額按月增長3.6%，總額升至3134億美元，高於4月份的3025億美元。相反，同期的商品出口表現疲軟，出口額按月顯著下降5.4%，降至2077億美元，而4月份前值為2195億美元。在進口增長與出口萎縮的夾擊下，美國5月商品貿易逆差由前一個月的830億美元，按月急遽擴闊約27.4%，達到1058億美元。此數據遠超華爾街的普遍預期；此前經濟學家對貿易逆差的預測區間僅介乎800億至910億美元之間，預測中值為850億美元。是次公布的實際逆差規模，已明顯突破市場預估的上限。報告指出，5月份美國批發商貿易庫存按月微增0.3%，總額達9440億美元。與此同時，5月份零售貿易庫存亦按月上升0.6%，總規模達8322億美元。*美國密歇根大學6月消費信心遜預期*另據美國密歇根大學公布最新調查數據，6月份美國消費者信心指數終值錄得49.5，略低於市場預期的50，但較5月份的44.8按月大幅回升約10.5%。在分項數據方面，衡量民眾對當前經濟感受的現況指數終值為47.7，而反映對未來展望的預期指數終值則升至50.7。不過，聯儲局及市場高度關注的通脹預期依然高企，消費者對未來1年的通脹預期終值達4.6%，而5年期長期通脹預期終值則維持在3.3%水平。(kk)