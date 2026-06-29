29/06/2026 11:50

【外圍經濟】福士汽車據報將終止與博世的自動駕駛合作，投資15億歐元未達預期

《經濟通通訊社29日專訊》據德國媒體援引多名消息人士，德國汽車製造商福士(US.VWAGY)計劃終止與供應商博世(BOSCH)在自動駕駛領域的合作，以便削減成本。



福士與博世於2022年開始合作，為旗下各品牌開發駕駛輔助和自動駕駛軟件。報道援引內部消息人士的話稱，該項目在投入約15億歐元後，未能達到預期，內部評估發現該技術目前尚不具備競爭力。



報道稱，福士與博世的合作將按照合同條款終止，並計劃從新合作伙伴處採購此類系統的軟硬件。目前正在物色替代合作伙伴，計劃於9月前簽訂合同。



*全球擬裁員高達10萬人*



另據德媒早前透露，福士正計劃進行歷來最大規模的業務重組。據悉，集團行政總裁布魯姆擬在未來數年內，於全球範圍內大刀闊斧裁減高達10萬個職位。



在資本運用方面，報道引述消息人士指出，布魯姆計劃在未來五年內將集團投資額削減約15%，目標降至略高於1300億歐元的水平。



為達成徹底重構公司業務架構的目標，集團計劃將福士的核心同名品牌VW及其零件製造工廠從現有的集團架構中剝離，並合併成為一個獨立的營運實體。(jf)